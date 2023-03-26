



Соглашение о свободной торговле между Израилем и ОАЭ вступило в силу

Соглашение о свободной торговле между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами вступило в силу в воскресенье. Таможенное соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра иностранных дел Эли Коэна и посла Эмиратов в Израиле Мохамеда Аль-Хаджи.



Это последняя часть торговой сделки, которая уменьшит тарифы на 96% товаров, поможет снизить стоимость жизни и создать новые рабочие места.



“Историческое мирное соглашение, которое мы подписали с ОАЭ, продолжает приносить плоды на благо граждан обеих стран. Я уверен, что мы продолжим расширять круг мира Израиля с другими странами нашего региона”, — сказал Нетаньяху. «».



