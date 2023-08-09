



Соглашение о нормализации: Вашингтон и Эр-Рияд договорились об условиях

США и Саудовская Аравия договорились об определенных условиях в рамках работы над соглашением о нормализации отношений с Израилем.



Об этом говорится в материале Wall Street Journal.



Уточняется, что над условиями работают официальные лица двух стран.



По данным WSJ, в Вашингтоне и Эр-Рияде надеются на то, удастся проработать мельчайшие детали для потенциальной сделки. По словам источников, шансы на достижение соглашения велики.



"Есть рабочий план, чтобы прощупать границы возможного", — отметил высокопоставленный американский чиновник.



Тем не менее, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман вряд ли будет спешить со сделкой. Недавно он говорил, что "не готов" установить полноценные связи с Израилем в рамках Соглашений Авраама.

