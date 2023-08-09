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Соглашение о нормализации: Вашингтон и Эр-Рияд договорились об условиях
09.08.2023 16:23 Алина Груднева

Соглашение о нормализации: Вашингтон и Эр-Рияд договорились об условиях

США и Саудовская Аравия договорились об определенных условиях в рамках работы над соглашением о нормализации отношений с Израилем.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

Уточняется, что над условиями работают официальные лица двух стран.

По данным WSJ, в Вашингтоне и Эр-Рияде надеются на то, удастся проработать мельчайшие детали для потенциальной сделки. По словам источников, шансы на достижение соглашения велики.

"Есть рабочий план, чтобы прощупать границы возможного", — отметил высокопоставленный американский чиновник.

Тем не менее, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман вряд ли будет спешить со сделкой. Недавно он говорил, что "не готов" установить полноценные связи с Израилем в рамках Соглашений Авраама.
 

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