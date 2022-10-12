



Соглашение о морской границе с Ливаном представят на рассмотрение Кнессета

Соглашение о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном, достигнутое при посредничестве США, будет вынесено на рассмотрение Кнессета в среду, заявил председатель парламента на фоне возмущения оппозиции соглашением.



Спикер Кнессета Микки Леви, член партии премьер-министра Яира Лапида "Еш Атид", заявил, что созовет пленум, чтобы сделка могла быть быстро рассмотрена депутатами.



Он сослался на "важность дела" и на просьбу секретаря кабинета министров Кнессета встретиться во время парламентских каникул.



Это, по словам Леви, "позволит членам Кнессета рассмотреть его детали как можно скорее, сразу после того, как его обсудит кабинет".



Лапид стремится одобрить сделку только путем голосования кабинета министров и отверг аргументы оппозиции и внутри коалиции о том, что соглашение должно пройти голосование в Кнессете или быть вынесено на референдум, поскольку оно передает суверенную территорию.



Оппозиция также сослалась на предстоящие выборы и на временную роль нынешнего правительства.



Министр внутренних дел Айелет Шакед, которая выразила желание присоединиться к будущему правительству со многими оппозиционными партиями, ранее во вторник заявила, что будет голосовать против сделки, если правительство не внесет ее на утверждение в Кнессет.



"Каждая значительная сделка в новейшей истории выносилась на утверждение в Кнессет, исходя из понимания того, что важные вопросы должны быть доведены до парламента", — сказала она. Она добавила, что это еще более справедливо для временного правительства.



Согласно закону, принятому в 2014 году, любой план уступки территории в пределах границ Государства Израиль должен быть либо одобрен Кнессетом большинством в 61 голос, а затем общественностью на референдуме, либо принят законодательным органом большинством в 80 голосов.



Лапид подчеркнул, что сделка касается только оффшорной исключительной экономической зоны Израиля, а не суверенной территории.



Тем не менее, БАГАЦ постановил во вторник, что правительство должно ответить к 10 часам утра следующего дня на петицию консервативного политического форума Kohelet и организации Lavi по правам граждан, которая призывает к временному судебному запрету на соглашение.



В петиции утверждается, что правительство намерено одобрить сделку "при отсутствии полномочий и во время выборов".



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила правительству ранее во вторник, что она сможет защитить сделку в суде, если она будет либо представлена ​​в Кнессет на 14-дневное рассмотрение вместе с голосованием кабинета министров, либо представлена ​​на полное одобрение парламента.



Что касается близости к выборам, в заявлении из ее офиса говорится, что высокопоставленные сотрудники службы безопасности и другие деятели представили ей "фактическую картину того, что продвижение сделки имеет решающее значение, и что на этот раз для этого было открыто временное и уникальное окно”.



Если сделка будет доведена до полного пленарного голосования, она может столкнуться с проблемами, выходящими за рамки вопросов, касающихся ее законности, поскольку оппозиция обвиняет ее в том, что она ставит под угрозу безопасность Израиля, и обещает проголосовать против нее, вероятно, в попытке лишить коалицию победы в преддверии выборов.



Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу назвал это соглашение "исторической капитуляцией" террористической группировке "Хизбалла" и "ликвидационной продажей Лапида".



Министр обороны Бенни Ганц и премьер-министр Яир Лапид настаивали на том, что соглашение гарантирует интересы безопасности Израиля, а агентство Reuters сообщило, что даже "Хизбалла" согласилась с условиями сделки и считает переговоры завершенными.



Айман Удех, председатель объединенного арабского объединения "Хадаш-Тааль", которое не поддерживает ни блок сторонников Нетаньяху, ни нынешнюю коалицию, заявил во вторник, что поддержит сделку.



Высокопоставленный израильский чиновник, знакомый с переговорами, заявил журналистам во вторник, что в соответствии с соглашением обозначенная буем граница, установленная Израилем в 2000 году в пяти километрах (3,1 мили) от побережья северного города Рош-Ханикра, будет признана сторонами как согласованный статус-кво. Ливану не будет позволено предъявлять встречные претензии в отношении этой границы, если между сторонами не будет достигнуто новое морское соглашение.



По словам высокопоставленного израильского чиновника, в конце буев граница Израиля будет проходить по южному краю спорного района, известного как линия 23.



Ливан получит экономические выгоды от района к северу от линии 23, включая газовое месторождение Кана, хотя высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Иерусалим получит денежную компенсацию за определенный процент доходов от добычи газа из этого месторождения, часть которого находится к югу от линии 23. Точная компенсация будет определена в ходе переговоров с французской буровой компанией TotalEnergies.



Ранее во вторник Лапид заявил, что "историческое" соглашение "укрепит безопасность Израиля, вложит миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность нашей северной границы".



Премьер-министр созовет кабинет безопасности в среду, после чего состоится специальное заседание полного состава кабинета для утверждения соглашения, говорится в сообщении МИД.

