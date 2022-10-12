



Соглашение о морской границе с Ливаном передано в Кнессет

Соглашение о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном было передано в Кнессет на рассмотрение, но без голосования.



Об этом сообщает Walla.



Это произошло после того, как сегодня правительство подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения.



Соглашение будет рассмотрено депутатами в течение 14 дней, после чего оно будет представлено для дальнейшего утверждения правительством.



Напомним, что сегодня кабинет безопасности Израиля проголосовал за соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.



"В настоящее время важно и срочно достичь морского соглашения между Израилем и Ливаном. Члены Кабинета безопасности выражают свою поддержку правительству Израиля в продвижении соглашения", - заявил премьер-министр Яир Лапид на заседании.



Стоит отметить, что глава "Моссада" Давид Барнеа заявил на заседании кабинета министров, что тот, кто утверждает, что новое соглашение о морской границе является достижением "Хизбаллы", не понимает ситуации в Ливане.



По словам Барнеа, соглашение о демаркации морской границы не идет на пользу "Хизбалле", потому что оно представляет собой фактическое признание Израиля Ливаном, против чего выступает террористическая группировка.