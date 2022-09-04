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Соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном близится к завершению
04.09.2022 20:16 Евгения Маркова

Соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном близится к завершению

По сообщению саудовской телекомпании Al Arabiya, сделка по морской границе между Израилем и Ливаном, заключенная при посредничестве США, близка к завершению.

Со ссылкой на неназванные источники в сообщении говорится, что Ливан получит морское месторождение Кана, но должен будет выплатить Израилю компенсацию за добычу природного газа.

В докладе отмечается, что месторождение Кариш, на которое претендует Ливан, останется под полным контролем Израиля.
 

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