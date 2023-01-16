



"Соглашение о безвизовом въезде приведет к волне алии из США"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу считает, что присоединение Израиля к программе безвизового въезда США приведет к массовой репатриации евреев в Израиль - вопреки распространенному опасению, что отмена виз побудит израильтян приезжать в Америку.



Газета "Исраэль Хайом" сообщила, что Нетаниягу сказал об этом во время вчерашнего заседания кабинета министров, на котором министр внутренних дел Арье Дери проинформировал министров прогрессе в этом направлении.



Нетаниягу объяснил, что "экономика Израиля становится все сильнее. По темпам роста мы превзойдем США. Мы уже обошли через Европу. Мы обеспечим приток с Запада в Израиль, чтобы улучшить экономические условия". Правда, есть и рост антисемитизма, но это не будет единственной причиной для алии. Будет большой приток в Израиль".



Он сравнил ожидаемое освобождение от виз со снятием ограничений на торговлю иностранной валютой, решение о котором он принял в начале своего первого срока в 1996 году. "Возьмем, к примеру, валютную реформу. Нельзя было вывозить деньги из страны, ничего. Нам говорили "все утечет" - а произошло ровно наоборот, деньги пришли".



Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер отметил, что существующая сейчас возможность получить освобождение может не вернуться в ближайшем будущем. "У нас есть шанс - несколько месяцев, и после этого мы можем не успеть. Американский посол намерен помочь нам", - сказал Дермер.



Оба говорили в преддверии ожидаемого в ближайшие дни заявления консульского отдела американского правительства о количестве отказов в визах, поданных израильтянами в "год проверок", с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.



По оценкам американского правительства, процент отказов будет ниже 3%. Это означает, что Израиль может продвинуться еще на один шаг в программе освобождения от виз.



Однако для того, чтобы получить полное освобождение, от правительства требуется продвинуть несколько шагов, среди которых утверждение законов, которые Дери внес в правительство.