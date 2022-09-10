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Соглашение между Ливаном и Израилем "завершено на 95%"
10.09.2022 20:11 Ольга Белозерова

Соглашение между Ливаном и Израилем "завершено на 95%"

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что морская сделка между Ливаном и Израилем "завершена на 95%". 

Он сообщил газете An-Nahar, что обе стороны "заинтересованы в скорейшем заключении соглашения". Об этом сообщает Times of Israel.

По мнению ливанского министра, сейчас самое подходящее время для заключения сделки, поскольку новое правительство в Израиле после ноябрьских выборов может иметь другие интересы.

"Проблема в том, что в Израиле есть временное правительство, и у них есть выборы, и они запускают "тестовые воздушные шары", чтобы увидеть реакцию и ее влияние на настроения", - заявил Бухабиб.

Министр подчеркнул: "Говорят, что если Нетаниягу придет, он может "взорвать" соглашение. Здесь (в Ливане - прим. ред.) может прийти президент с другим подходом и видением. Поэтому настало время для соглашения".

Срок полномочий президента Ливана Мишеля Ауна истекает в октябре.

Напомним, что американский посредник Амос Хохштейн, участвующих в переговорах между Израилем и Ливаном, ранее отметил прогресс в непрямых переговорах между сторонами, но подчеркнул, что для окончательного соглашения необходима дополнительная работа.

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