



Соглашение между Израилем и Ливаном: СМИ называют новую дату подписания

В прессе появилась новая дата подписания соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном.



Как сообщает CGTN со ссылкой на арабскую прессу, соглашение якобы будет подписано 27 октября в присутствии американского посредника Амоса Хохштейна.



Напомним, что ранее заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил, что соглашение о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном будет подписано "в последнюю неделю октября".