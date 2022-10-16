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Соглашение между Израилем и Ливаном: СМИ называют новую дату подписания
16.10.2022 19:06 Ольга Белозерова

Соглашение между Израилем и Ливаном: СМИ называют новую дату подписания

В прессе появилась новая дата подписания соглашения о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном.

Как сообщает CGTN со ссылкой на арабскую прессу, соглашение якобы будет подписано 27 октября в присутствии американского посредника Амоса Хохштейна.

Напомним, что ранее заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил, что соглашение о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном будет подписано "в последнюю неделю октября".

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