



Софа Ландвер: муж нашел меня в луже крови



Известный израильский политик, бывший министр от партии НДИ Софа Ландвер дала интервью порталу TMZ. Среди прочего, она рассказала о своей тяжелой болезни.



Ландвер рассказала: “Мне сделали операцию 7 месяцев назад. У меня был вид опухоли, которая, как оказалось, выросла в голове около 10-12 лет назад. Она была огромной. Я упала дома, держа в руке чашку кофе. Я была в полном сознании. Марк, мой муж, нашел меня после того, как я не ответила на его звонок. Он понял, что со мной что-то случилось. Он нашел меня в луже крови на полу в гостиной и вместе с MDA доставил на машине скорой помощи в больницу Ассута. Кстати, отвезли меня в больницу, которая была построена по моему закону, Ассута Ашдод. Мой муж - врач, челюстно-лицевой хирург, и он был уверен, что это кровоизлияние в мозг, потому что я вдруг упала. После того как сделали КТ, вышел врач и сказал, что обнаружили, что кровоизлияния нет, а есть опухоль. Опухоль, к счастью для меня, оказалась доброкачественной".



Ландвер продолжила: “Стали решать, кто меня будет оперировать, и меня привезли в Ассуту в Рамат-Ха-Хайяль. Там есть профессор, который говорит по-русски, он профессор с 25 лет, нейрохирург номер один в Израиле. Его зовут Сергей Спектор, и я вам скажу, что таких нет. Он оперировал меня восемь с половиной часов и удалил опухоль. Он действительно спас мою жизнь”.