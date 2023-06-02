



События на Белгородщине – это только начало. В Украине ждут продолжения

Последние события, происходящие в Белгородской области, – это не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну. Об этом напомнил секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов, комментируя ситуацию на Белгородщине.



"Это же не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну. Привыкаем к этому. Я неоднократно отмечал – имеют право… Я уверен, что это только начало – продолжение следует", – заявил он в эфире "Радио Свобода".



Алексей Данилов уверен, что "это будет не только Белгород".



"Вы же видите, что там происходит – то дроны сами по себе по Москве начинают запускать, то еще что-то. Странная страна", – отметил секретарь СНБО, заметив, что процесс фрагментации России начался 24 февраля, "когда эти сумасшедшие решили напасть на нашу страну".



"Ничего удивительного не происходит, где дальше в следующий раз мы будем видеть такие вещи – это только вопрос времени", – добавил Алексей Данилов.



