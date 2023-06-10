



Собянин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Москвы от “Единой России”

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил в своем блоге, что будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут осенью 2023 года.



“Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину”, – заявил мэр.



Собянин поблагодарил партию “Единая Россия” за выдвижение его кандидатуры и добавил, что рассчитывает на поддержку москвичей.

Вторым претендентом на выдвижение кандидатом в мэры Москвы от “Единой России” стал секретарь московского отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.



Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее он дважды участвовал в выборах главы администрации города как самовыдвиженец. О том, что Собянин впервые будет баллотироваться на пост мэра Москвы от “Единой России”, стало известно в мае. Тогда московское отделение партии сообщило, что выдвинет его кандидатуру.