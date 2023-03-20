



Собрание депутатов “Ликуда” о назначениях судей: детали

Заседание фракции “Ликуд” в настоящее время находится в перерыве, чтобы позволить депутатам проголосовать в зале Кнессета против вотума недоверия правительству, организованного оппозиционными партиями.



Депутаты вновь соберутся после трех вотумов недоверия, чтобы провести собственное голосование по вопросу о том, поддерживать или нет последнее предложение главы Комиссии по конституции, законодательству и правосудию Симхи Ротмана о пересмотре процесса назначения судей.



Несколько законодателей были разочарованы тем, что их не привлекли к процессу разработки инициативы, которую их теперь просят поддержать, при этом по крайней мере один депутат готов проголосовать во фракции против поддержки нового направления.



Телефоны депутатов были конфискованы во время почти трехчасового обсуждения.



Источники на встрече сообщают, что дискуссия была раздельной, но не бурной.

