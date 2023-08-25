



Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным

Российская журналистка Ксения Собчак, которая является крестницей Владимира Путина, общалась с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным незадолго до его гибели в авиакатастрофе.



Об этом она рассказала в одной из своих последних программ.



По словам Собчак, она давно пыталась взять интервью у Пригожина, но ее не устраивал предложенный им формат.



Когда она написала ему в последний раз, основатель ЧВК "Вагнер" якобы ответил: "Ксюша, не смотря на симпатию к вам, б** буду, повяжут. Вообще не время".





