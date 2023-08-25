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Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
25.08.2023 14:11 Алина Груднева

Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным

Российская журналистка Ксения Собчак, которая является крестницей Владимира Путина, общалась с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным незадолго до его гибели в авиакатастрофе.

Об этом она рассказала в одной из своих последних программ.

По словам Собчак, она давно пыталась взять интервью у Пригожина, но ее не устраивал предложенный им формат.

Когда она написала ему в последний раз, основатель ЧВК "Вагнер" якобы ответил: "Ксюша, не смотря на симпатию к вам, б** буду, повяжут. Вообще не время".


 

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