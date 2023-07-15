



Собчак отреагировала на новость о предотвращении ее убийства

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала заявление ФСБ о том, что было предотвращено ее убийство.



"Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость", - сказала она.



По словам собчак, в любом случае, любой террор является злом, "без всяких "но".



Комментарий также предоставила и Маргарита Симоньян, повторив слухи о том, будет ее "заказала Украина".



"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья", - написала она.