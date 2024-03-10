



Собчак обвинили в вымогательстве

Российская журналистка Юния Пугачева обвинила Ксению Собчак в вымогательстве.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



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По словам Пугачевой, Собчак якобы передавала через коллег угрозы. Ксения якобы пригрозила, что выпустит компромат про мужа журналистки Антона Абугова, если та не прекратит освещать информацию о роли крестницы Путина в деле о вымогательстве у "Ростеха" и по поводу ее арестованных коллегах.



Пугачева намерена подать заявление в полицию, хотя и почти уверена, что это ни к чему не приведет, потому что "Уголовный кодекс России не писан для Ксении Собчак".