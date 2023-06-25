Новости » Политика
25.06.2023 20:16 Алина Груднева

Собчак о "Вагнере": Пригожин пошел ва-банк

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ.

"Одна из версий, которую обсуждают на верхах: мятеж Вагнера связан с полным отключением группы от госфинансирования три дня назад", -  отметила она.

По словам Собчак, огромные деньги на зарплаты, логистику и содержание просто прекратились.

"В итоге Пригожин мог понять, что его сейчас обезжиривают, а потом уберут. И пошел ва-банк — чтобы выбить лучшие условия", - отметила она.
 

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