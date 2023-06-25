



Собчак о "Вагнере": Пригожин пошел ва-банк

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ.



"Одна из версий, которую обсуждают на верхах: мятеж Вагнера связан с полным отключением группы от госфинансирования три дня назад", - отметила она.



По словам Собчак, огромные деньги на зарплаты, логистику и содержание просто прекратились.



"В итоге Пригожин мог понять, что его сейчас обезжиривают, а потом уберут. И пошел ва-банк — чтобы выбить лучшие условия", - отметила она.

