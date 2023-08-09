



"Собак пустили в поезд". Ультраортодоксы проклинают женщин-военнослужащих

В израильской прессе раскручивается скандал в связи с публикацией видео, записанного во время поездки женщин - военнослужащих ЦАХАЛа на поезде в одном вагоне с ультраортодоксами.



Ультраортодоксы обрушились с проклятиями на военнослужащих:" С каких пор собак пускают в поезд?” Они также кричали: “В тюрьму, но не в армию!” На заднем плане одна из женщин семьи сказала: "Клининговая компания накидала здесь всякого мусора".



Министр строительства и министр в канцелярии премьер-министра раввин Ицхак Голдкнопф (Яадут А-Тора) осудил инцидент и сказал: "Тому, кто оскорбляет своего товарища перед лицом других, не будет покоя и в следующем мире - каждый еврей, кем бы он ни был. Солдаты ЦАХАЛа также подпадают под это правило. Я осуждаю такое поведение, которое не представляет широкую общественность людей соблюдающих заветы Торы". Депутат Юлия Малиновски (НДИ) написала: "Наше общество должно быстро проснуться, пока мы не оказались в Тегеране".

