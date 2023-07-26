



Снявшая хиджаб иранская шахматистка получила паспорт в Испании

Иранская шахматистка Сарасадат Хадемальшарие, сбежавшая в Испанию после чемпионата мира в Казахстане, где ее заметили без хиджаба, получила испанское гражданство.



Девушка боялась, что она и ее семья подвергнется преследованию на родине, где даже был выдан ордер на ее арест.



После чемпионате мира по блиц-шахматам ФИДЕ в Алматы Сарасадат сказала, что не сожалеет о своем решении снять хиджаб в поддержку массовых протестов в Иране, вспыхнувших после смерти молодой женщины, задержанной полицией нравов за несоблюдение строгого исламского дресс-кода.



Теперь же в Испании сообщают, что власти одобрили предоставление ей гражданства, принимая во внимание особую ситуацию вокруг нее.



