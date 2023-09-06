



Снят ряд ограничений в воздушном сообщении между Узбекистаном и Израилем

В Тель-Авиве 6 сентября состоялась церемония подписания “Протокола между авиационными властями Республики Узбекистан и Государства Израиль о внесении изменений” в “Соглашении между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Государства Израиль о воздушном сообщении”. Об этом сообщает корреспондент ИА “Дуне”.



Документ подписан послом Узбекистана Ферузой Махмудовой и министром транспорта Израиля Мири Регев. Протоколом, в частности, предусмотрено снятие ограничений на количество авиаперевозчиков и пунктов назначения для осуществления воздушного сообщения между двумя странами.



Как известно, с 1994 года осуществляется авиасообщение по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Ташкент компанией “Uzbekistan Airways”. С мая – июля этого года открыты новые авиарейсы авиакомпании “Qanot Sharq” по маршруту Самарканд – Тель-Авив – Самарканд.



Подписание документа предоставит для воздушных рынков двух стран новые возможности по открытию перспективных авианаправлений и привлечению новых авиакомпаний, а также увеличит взаимные туристические потоки.



В 2022 году Узбекистан посетили более 12 тысяч израильских граждан. С 2018 года для въезда в Узбекистан установлен безвизовый режим для граждан Израиля сроком на 30 дней.



*фото предоставлено Посольством Узбекистана в Израиле