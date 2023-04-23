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Снос Хан аль-Ахмар: Нетаниягу встретится с несогласными Смотричем и Бен-Гвиром
23.04.2023 19:17 Евгения Маркова

Снос Хан аль-Ахмар: Нетаниягу встретится с несогласными Смотричем и Бен-Гвиром

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созовет сегодня вечером совещание, посвященное политике правительства по эвакуации незаконной бедуинской деревни Хан аль-Ахмар в зоне Е1, сообщают израильские СМИ.

В совещании примут участие министр обороны Йоав Галант, военный секретарь и правительственный секретарь Нетаниягу, министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир — последние двое публично протестовали против заявленных планов правительства отказаться от многолетнего намерения эвакуировать деревню.
 

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