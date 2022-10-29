



Снимки со спутника: система Barak развернута в ОАЭ против иранских ракет

Минимум две израильские системы ПВО Barak используются для защиты ОАЭ от ряда воздушных угроз со стороны Ирана.

Об этом свидетельствуют снимки со спутника, опубликованные Tactical Report, который освещает события в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Судя по снимкам, батареи и радар Elta EL/M-2084 были развернуты вблизи авиабазы ​​Аль-Дафра недалеко от Абу-Даби.

По данным Breaking Defense, наличие двух израильских систем могут быть началом для контракта на поставки дополнительных ПВО для защиты важных объектов, которые могут быть подвержены ударам ракет и беспилотников йеменских хути.

Как сообщает The Jerusalem Post, Израиль предложил ОАЭ поддержку против таких нападений. После ракетной и беспилотной атаки, в результате которой в прошлом году в Абу-Даби погибли три человека, бывший премьер-министр Нафтали Беннет приказал израильским службам безопасности оказать своим коллегам в ОАЭ любую помощь, которая могла бы помочь защититься от будущих ударов.

Уточняется, что в апреле минимум 10 тяжелых транспортных самолетов C-17 Globemaster ВВС ОАЭ в течение двух недель приземлялись на юге Израиля на авиабазе Неватим. Все они взлетали примерно через час после приземления. Доподлинно неизвестно, с какой целью они тогда прилетали.