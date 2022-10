Снимки со спутника: система Barak развернута в ОАЭ против иранских ракет

Минимум две израильские системы ПВО Barak используются для защиты ОАЭ от ряда воздушных угроз со стороны Ирана.

Об этом свидетельствуют снимки со спутника, опубликованные Tactical Report, который освещает события в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Судя по снимкам, батареи и радар Elta EL/M-2084 были развернуты вблизи авиабазы ​​Аль-Дафра недалеко от Абу-Даби.

