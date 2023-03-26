СНБО Украины: Кремль взял Беларусь в ядерные заложники
Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - констатировал он.
По мнению Данилова, Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.
В субботу, 25 марта, российский президент Владимир Путин, якобы по просьбе Лукашенко, решил разместить ядерное оружие в Беларуси.