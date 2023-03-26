СНБО Украины: Кремль взял Беларусь в ядерные заложники

Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна. кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.