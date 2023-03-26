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СНБО Украины: Кремль взял Беларусь в ядерные заложники
26.03.2023 11:53 Евгения Маркова

СНБО Украины: Кремль взял Беларусь в ядерные заложники

Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины  Алексей Данилов.


"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - констатировал он.

По мнению Данилова, Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

В субботу, 25 марта, российский президент Владимир Путин, якобы по просьбе Лукашенко, решил разместить ядерное оружие в Беларуси

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