



СНБО: "Поход" Пригожина на Москву стал "ножом в спину" для путинского режима

"Поход" основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на Москву стал "ножом в спину" для путинского режима. Однако пока не смертельным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



Данилов подытожил главное из российского мятежа:

бунт Пригожина стал первым этапом демонтажа путинской системы;

Пригожин является лишь частью группы и частью плана процесса дестабилизации;

в России сформировалась группа недовольных режимом силовиков, чиновников и других, которые считают действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и существования России;

"поход" Пригожина - демонстрация серьезности намерений, которые существуют и создание условий для начала процесса властного транзита;

единственная возможность спасения для Путина - тотальная зачистка силового блока, ликвидация "Вагнера", демонстрационное наказание Пригожина, развертывание репрессий, а также введение военного положения;

настоящая группа российских переговорщиков с Украиной уже есть, однако остается в тени. Не исключено участие Александра Лукашенко;

"поход" Пригожина стал "ножом в спину" режиму Путина, "если не мгновенно смертельным, но точно неизбежным, хотя и отсроченным во времени, ударом".

"Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова-Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, - большой вопрос", - пишет Данилов."Все, что может на России пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", - добавил Данилов.Напомним, 24 июня Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого он заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в том числе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.Бунт Пригожина не достиг "успеха". В конце концов, это заставило Кремль перепугаться: дороги были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.