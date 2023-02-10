



Израиль: план подготовки к землетрясению на 50 миллиардов шекелей

Согласно отчету, опубликованному в четверг, Совет национальной безопасности готовит план стоимостью 50 миллиардов шекелей для подготовки израильских городов к потенциальному крупному землетрясению. Совет был созван после смертоносного землетрясения силой 7,8 балла, которое также сопровождалось многочисленными повторными толчками по всему Израилю. План, если он будет одобрен министерским комитетом, ответственным за готовность к землетрясениям, на следующей неделе, будет направлен правительству на утверждение.



Совет национальной безопасности запрашивает 3 миллиарда шекелей для немедленного укрепления 40 000 квартир, находящихся в зонах риска, таких как Афула, Бейт-Шеан и Тверия, расположенных вдоль Великой рифтовой долины, подверженной сильным землетрясениям. В течение пяти лет правительству будет предложено инвестировать 50 миллиардов шекелей для укрепления 600 000 жилых зданий и 80 000 нежилых построек – офисных зданий и больниц.



В прошлом году отчет контролера показал, что в стране насчитывается 600 000 зданий, которые не соответствуют стандарту сейсмоустойчивости. Министерство образования сообщило, что 1600 таких зданий используются в качестве школ или других учебных заведений, и примерно в 1100 из них начаты процессы модернизации.



Государственный контролер Матаньяху Энглман предупредил на этой неделе , что проект ТАМА 38, запущенный в 2005 году и направленный на поощрение ремонтных работ для подготовки зданий к землетрясениям, не был реализован в достаточной мере. Он отметил, что, по предыдущим оценкам, сильное землетрясение может стоить жизни 7000 человек и оставить без крова 170 000 человек.