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"Снарядного голода" не будет: РФ производит больше боеприпасов, чем Запад
17.01.2023 10:22 Ольга Белозерова

"Снарядного голода" не будет: РФ производит больше боеприпасов, чем Запад

Информированный источник рассказал РИА Новости, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России производит в разы большее количество снарядов, чем некоторые западные страны.

"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов", - сказал источник.

Источник рассказал также, что объемы выпуска боеприпасов крупного калибра существенно превосходят аналогичный показатель производства 155-миллиметровых снарядов в Соединенных Штатах.

По словам собеседника издания, наращивание производства боеприпасов продолжится. 
 

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