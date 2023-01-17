



"Снарядного голода" не будет: РФ производит больше боеприпасов, чем Запад

Информированный источник рассказал РИА Новости, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России производит в разы большее количество снарядов, чем некоторые западные страны.



"Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов", - сказал источник.



Источник рассказал также, что объемы выпуска боеприпасов крупного калибра существенно превосходят аналогичный показатель производства 155-миллиметровых снарядов в Соединенных Штатах.



По словам собеседника издания, наращивание производства боеприпасов продолжится.

