



Снайперы на крыше, директора на карантине: Путин посетит авиазавод в Улан-Удэ

Президент РФ Владимир Путин собрался посетить авиазавод в Бурятии на следующей неделе. Руководство завода уже отправили на карантин, сообщают местные Telegram-каналы.



Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода рассказали, что на их предприятие “Путин приедет стопроцентно”.



Коллективу сообщили, что “с понедельника на крыше будут сидеть снайперы”.



Официально сотрудникам дали несколько указаний – вести себя на территории спокойно, без резких телодвижений и “странного поведения”.



“Руководство наше перед встречей отправили в местную гостиницу – на карантин перед встречей с Путиным”, – рассказал один из сотрудников предприятия.

Последний раз Путин посещал в Бурятию в 2017 году.

