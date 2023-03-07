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Снайперы на крыше, директора на карантине: Путин посетит авиазавод в Улан-Удэ
07.03.2023 18:01 Наталья Богинская

Снайперы на крыше, директора на карантине: Путин посетит авиазавод в Улан-Удэ

Президент РФ Владимир Путин собрался посетить авиазавод в Бурятии на следующей неделе. Руководство завода уже отправили на карантин, сообщают местные Telegram-каналы.

Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода рассказали, что на их предприятие “Путин приедет стопроцентно”.

Коллективу сообщили, что “с понедельника на крыше будут сидеть снайперы”.

Официально сотрудникам дали несколько указаний – вести себя на территории спокойно, без резких телодвижений и “странного поведения”.

“Руководство наше перед встречей отправили в местную гостиницу – на карантин перед встречей с Путиным”, – рассказал один из сотрудников предприятия.
Последний раз Путин посещал в Бурятию в 2017 году.
 

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