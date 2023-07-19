



Смятение в ЦАХАЛе: Нетаниягу игнорирует просьбы канцелярии Галанта



Сотрудники министра обороны обратились в канцелярию премьер-министра с просьбой согласовать проведение совещания в связи с растущими опасениями по поводу ущерба оперативному потенциалу ЦАХАЛа на фоне отказа сотен резервистов выходить на сборы. В силовом ведомстве ожидали более активного участия Нетаниягу в решении этого вопроса, однако до сих пор он не ответил на запросы.



Сотрудники министра обороны Йоава Галанта обратились в канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу с просьбой согласовать встречу по поводу "проблем со сплоченностью в ЦАХАЛе". Это вызвано опасениями того, что “отказничество” нанесет ощутимый ущерб оперативному потенциалу ЦАХАЛа. Прошло четыре дня, а дата встречи до сих пор не назначена, хотя официальные представители Министерства обороны и высшие чины ЦАХАЛа ожидали более активного участия премьер-министра в решении этого вопроса.



Ожидается, что на встрече, о которой идет речь, если она состоится, Галант представит Нетаниягу данные армии и оценки генералов на предстоящий период. Высокопоставленный представитель в системе безопасности заявил, что "несмотря на протесты и заявления в СМИ, мы обязаны сохранять высокий уровень доверия, когда сообщаем данные. Когда мы поднимем красный флаг, нам поверят, что мы подошли к опасной черте. Мы уже четко говорим - в ЦАХАЛе есть проблемы со сплоченностью. Проблема уже здесь. Это пока не мешает нам выполнять рутинные задачи".

