



Смотричу предлагают "урезанный" минфин



Вечером 17 ноября Ликуд и ШАС выдвинули компромиссное предложение, согласно которому председатель ШАС Арье Дери откажется от министерства финансов, в которое будет назначен Бецалель Смотрич. Однако министра финансов при этом лишат значительных полномочий, и из его состава выведут важные структуры - такие как управление по делам компаний и/или бюджетное управление.



Компромиссное предложение появилось после напряженности, возникшей между Смотричем и премьер-министром Биньямином Нетаниягу в последние дни. Смотрич потребовал портфель финансов, а после этого - министерство обороны, поскольку Дери также потребовал портфель финансов.



Нетаниягу не хочет видеть Смотрича в должности министра обороны из-за международного давления, которое повлечет за собой такое назначение. Нетаниягу в принципе не возражает против того, чтобы отдать минфин Смотричу, если будет найдено решение, которое позволит Дери “сохранить лицо”.



Между тем в Яадут А-Тора раздаются сигналы недовольства ходом переговоров с Ликудом. Придя вечером на встречу с переговорщиками Ликуда, представители ультраортодоксальной партии сообщили корреспондентам, что, по их мнению, в партии Нетаниягу "с ними не считаются".





Характер переговоров коалиции с Яадут А-Тора отличается от других партий, поскольку вопрос о министерских постах с ними уже закрыт - но они приходят на переговоры с разными требованиями, такими как стипендии для студентов йешивот, закон о найме на работу, основной закон об изучении Торы - и не получают ответов.



Еще одна проблема, с которой столкнулась партия, - это вопрос о генеральном директоре Министерства строительства и жилищного строительства. Председатель Яадут А-Тора Ицхак Голдкнопф будет назначен министром строительства и жилья, но остается вопрос, кто будет генеральным директором министерства. Он является его правой рукой и, возможно, даже сильнее его в министерстве.