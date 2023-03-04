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Смотричу могут запретить въезд в США после призыва “уничтожить” Хавара
04.03.2023 21:12 Наталья Богинская

Смотричу могут запретить въезд в США после призыва “уничтожить” Хавара

Администрация Байдена провела обсуждение вопроса о том, следует ли предоставлять министру финансов Бецалелю Смотричу визу для въезда в США после того, как он призвал “стереть с лица земли” палестинский город, сообщил The Times of Israel чиновник, знакомый с этим вопросом.

Источник подтвердил обсуждение, но настаивает на том, что решение еще не принято.

Второй источник, знакомый с этим вопросом, сообщил изданию, что США вряд ли запретят въезд Смотричу.

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