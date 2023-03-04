



Смотричу могут запретить въезд в США после призыва “уничтожить” Хавара

Администрация Байдена провела обсуждение вопроса о том, следует ли предоставлять министру финансов Бецалелю Смотричу визу для въезда в США после того, как он призвал “стереть с лица земли” палестинский город, сообщил The Times of Israel чиновник, знакомый с этим вопросом.



Источник подтвердил обсуждение, но настаивает на том, что решение еще не принято.



Второй источник, знакомый с этим вопросом, сообщил изданию, что США вряд ли запретят въезд Смотричу.