



Смотрича после сноса форпоста раскритиковали члены коалиции

Утром 4 сентября было снесено несколько незаконных строений, возведенных вблизи поселения Ицхар в Самарии. Среди построек, подлежащих сносу, была смотровая площадка, созданная в честь Рины Шнерб, погибшей в результате теракта в Биньямине в 2019 году.



Депутат от партии "Ликуд" Тали Готлиб обрушилась с критикой на министра Бецалеля Смотрича.



"Министр Смотрич, скажите мне, что я ошибаюсь. Разве вы не председатель “Религиозного сионизма”? Не может быть, чтобы при Вас гражданская администрация уничтожила туристическую смотровую площадку в память о Рине Шнерб у подножия поселения Ицхар. Если бы это был я, это было бы одно дело, но что Вы собираетесь сказать в свое оправдание своим избирателям, которые прислали мне многочисленные сообщения об этом поступке? Это ваша ответственность. Прекратите этот позор", – написала она в Twitter.



Председатель регионального совета Самарии Йосси Даган заявил, что смотровая площадка будет восстановлена.



“В то время как строятся сотни незаконных арабских домов, правоохранительные органы находят средства для сноса небольшой смотровой площадки, построенной подростками в память о женщине, убитой в результате террористического акта. Безобразие", – сказал он.