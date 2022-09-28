



Смотрич заявил о необходимости искоренить ХАМАС

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич высказался по поводу роста террористической активности и столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме во время Рош ха-Шана.



По его словам, чтобы прекратить подобное, нужно искоренить ХАМАС.



"Эскалация агрессии в Иерусалиме опасна, и адрес для ее искоренения — ХАМАС в Газе", - заявил он.



Смотрич утверждает, что в ином случае "не исключено, что каждый раз период еврейских праздников будет превращаться в шоу терроризма и арабского насилия под руководством ХАМАС".



Кроме того, он обвинил политику Лапида и Ганца в подобной активности палестинцев.



"Они не должны позволять Яхье Синвару разогревать Иерусалим, Иудею и Самарию и продолжать пользоваться гражданскими уступками для восстановления Газы", — сказал Смотрич.



"Я хотел бы укрепить руки сотрудников израильской полиции. Когда мы садимся за семейный праздничный стол, сотрудники полиции должны отражать атаки террористов на улицах Иерусалима и охранять нас по всей стране", - заключил политик.