



Смотрич задерживает средства для арабских городов, несмотря на возражения Арбеля

По сообщению общественного вещателя Kan, 200 миллионов шекелей, выделенных на экономическое развитие, до сих пор не переданы местным арабским властям, несмотря на предупреждение министра внутренних дел от партии ШАС Моше Арбеля.



Смотрич сообщил Kan, что он "пересматривает" перевод средств, поскольку взвешивает свои "приоритеты" в отношении финансирования.



Сегодня Кан публикует письмо, отправленное Смотричу в прошлом месяце от Арбеля, в котором содержится призыв к министру финансов "высвободить" сотни миллионов шекелей арабским муниципалитетам. Невыполнение этого требования, предупредил Арбель, "может нанести значительный ущерб бюджетному балансу местных властей".



Хотя письмо датировано 26 июля, в статье говорится, что Смотрич до сих пор блокирует перевод средств со счетов Минфина.



