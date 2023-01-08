



Смотрич: Я не заинтересован в существовании ПА

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ об удержании 139 миллионов шекелей (39,6 миллиона долларов) налоговых поступлений от Палестинской администрации и перенаправлении их семьям жертв террора.



Во время пресс-конференции Смотрича спросили, обеспокоен ли он тем, что этот шаг может привести к краху ПА, и он ответил: "Пока Палестинская администрация поощряет террор и является врагом, я не заинтересован в том, чтобы она продолжала существовать".



Приветствуя многолетнюю кампанию по компенсации регулярных выплат ПА осужденным за терроризм и семьям погибших палестинских террористов, которые, по словам Израиля, являются прямым стимулом для продолжения террора, Смотрич назвал ее не только возмездием правосудия но и сдерживающим фактором.



"Семьям убитых нет утешения, но есть справедливость", — сказал Смотрич.

