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Смотрич: Я не заинтересован в существовании ПА
08.01.2023 21:00 Евгения Маркова

Смотрич: Я не заинтересован в существовании ПА

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ об удержании 139 миллионов шекелей (39,6 миллиона долларов) налоговых поступлений от Палестинской администрации и перенаправлении их семьям жертв террора.

Во время пресс-конференции Смотрича спросили, обеспокоен ли он тем, что этот шаг может привести к краху ПА, и он ответил: "Пока Палестинская администрация поощряет террор и является врагом, я не заинтересован в том, чтобы она продолжала существовать".

Приветствуя многолетнюю кампанию по компенсации регулярных выплат ПА осужденным за терроризм и семьям погибших палестинских террористов, которые, по словам Израиля, являются прямым стимулом для продолжения террора, Смотрич назвал ее не только возмездием правосудия но и сдерживающим фактором.

"Семьям убитых нет утешения, но есть справедливость", — сказал Смотрич.
 

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