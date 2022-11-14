



Смотрич встретился с Голднопфом для переговоров по коалиционному соглашению

Лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич встретился с главой "Яадут а-Тора" Ицхаком Голднопфом для координации текущих коалиционных переговоров.



Обе партии являются частью правого религиозного блока лидера "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, победившего на выборах.



Но говорят, что переговоры по коалиции зашли в тупик из-за требования Смотрича занять пост министра обороны или министра финансов.



Два лидера обсудили на встрече "вопросы координации и сотрудничества перед формированием правительства", - сообщил представитель Смотрича.

