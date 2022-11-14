Новости » Политика
Смотрич встретился с Голднопфом для переговоров по коалиционному соглашению
14.11.2022 20:30 Евгения Маркова

Смотрич встретился с Голднопфом для переговоров по коалиционному соглашению

Лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич встретился с главой "Яадут а-Тора" Ицхаком Голднопфом для координации текущих коалиционных переговоров.

Обе партии являются частью правого религиозного блока лидера "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, победившего на выборах.

Но говорят, что переговоры по коалиции зашли в тупик из-за требования Смотрича занять пост министра обороны или министра финансов.

Два лидера обсудили на встрече "вопросы координации и сотрудничества перед формированием правительства", - сообщил представитель Смотрича.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы