



Смотрич: возможное назначение Мазуза - позор

Депутаты правого блока возмущены намерением переходного правительства сделать Мени Мазуза главой Управления по назначениям.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Ожидается, что заместитель премьер-министра Нафтали Беннет пока не воспользуется правом вето и не будет препятствовать назначению Мазуза. Он, также как и Айелет Шакед, и Йоаз Хендель, пока не решил, поддерживать ли назначение.

Председатель Религиозного сионизма Бецалель Смотрич, тем временем, выразил возмущение относительно кандидата.

"Мазуз, который будет назначен во время переходного правительства председателем Комиссии по назначению высших должностных лиц, издал в качестве судьи временный приказ, который остановил продление срока Дана Эльдада на посту исполняющего обязанности государственного прокурора. Кое-кто бессовестно прыгает с батута на такой высоте и разбивает себе голову", - сказал Смотрич.

По его словам, Шакед и Хенделя имеют право назначить Мазуза председателем на восемь лет. Это может произойти в предстоящее воскресенье.

"Восемь лет, за которые Мазуз сможет слепить старших клерков по своему образу и подобию. У них есть возможность наложить вето и предотвратить это, но они ею не пользуются. Это позор", — сказал он.

Итамар Бен-Гвир тоже не в восторге о возможности назначения Мазуза.

"Правительство "перемен к худшему" пытается всеми способами осуществить похищения людей. Подумайте, если бы правые попытались сделать такие назначения, как бы закричали все красавицы и рыцари", - отметил он.