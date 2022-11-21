



Смотрич возглавит минфин, минобороны останется за "Ликудом"

Биньямин Нетаниягу и Бецалель Смотрич смогли достичь компромисса во время недавних переговоров, сообщает израильская пресса.



Как сообщает "Аруц Шева", в соответствии с новым компромиссом Смотрич откажется от своих требований получить портфель министерства обороны и будет назначен министром финансов в новом правительстве.



12-й канал израильского ТВ отмечает, что, согласно договоренности, портфель минобороны останется за партией "Ликуд".



Председатель ШАС, член Кнессета Арье Дери, получит портфель министерства внутренних дел, министерства по делам религий, а также член партии ШАС получит должность в канцелярии премьер-министра, а также в министерстве по развитию Негева и Галилеи.



Итамар Бен-Гвир будет назначен министром внутренней безопасности, а его партии достанется министерство сельского хозяйства. Как пишет "Аруц Шева", возглавить это министерство может член "Оцма Йехудит" Ицхак Вассерлауф.