



Смотрич в ярости из-за передачи оружия силам безопасности ПА

Поставка минимум 1500 винтовок из США силам безопасности Палестинской автономии, которая была одобрена Израилем, вывела из себя министра финансов Бецалеля Смотрича.



По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", оружие и бронетехника были переданы с американских баз в Иордании через контрольно-пропускной пункт Алленби.



Уточняется, что Израиль это одобрил при условии, что оружие будет использовано для антитеррористических операций силами безопасности, контрразведкой и полицией ПА. По словам источников, близких к Смотричу, тот не знал об этой сделке и "кипит от ярости". Он намерен провести срочное совещание 13 сентября.



По слухам, передача оружия является одним из шагов премьер-министра Биньямина Нетаниягу по формированию правительства единства с Бени Ганцем. Не только Смотрич был возмущен этой сделкой. Недовольство выразили министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, депутат Цви Суккот и даже Матан Кахана, который отметил, что правительство, в которое входит Смотрич после всех обещаний относительно ПА наоборот вооружает палестинцев.