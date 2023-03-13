



Смотрич в США выразил сожаления о своих словах о Хавара на фоне протестов

Во время визита в США министр финансов Бецалель Смотрич заявил американским инвесторам, что сожалеет о своем высказывании о Хавара. В то врем как несколько сотен американских евреев и израильских эмигрантов протестовали на улице.



Смотрич выступил перед примерно 150 лидерами организации Israel Bonds на частном гала-ужине, пытаясь заручиться дальнейшей поддержкой израильской экономики, несмотря на сообщения о бегстве инвестиционных средств из страны из-за потрясений, связанных с планом реорганизации судебной системы, который продвигает правительство Нетаниягу.



В середине своего выступления на английском языке на торжественном вечере в воскресенье вечером, 12 марта, Смотрич попытался решить проблему, которую он назвал "слоном в посудной лавке".



"Как я уже говорил, писал и повторяю сейчас с искренним сожалением, мои комментарии о Хавара произвели совершенно ошибочное впечатление", - заявил он. "Я стою перед вами, как всегда, приверженный безопасности государства Израиль, нашим общим ценностям и высочайшему моральному обязательству наших вооруженных сил защищать каждую невинную жизнь, еврея или араба".



Пока Смотрич говорил внутри, несколько одновременных акций протеста против министра финансов прошли возле отеля Grand Hyatt. На западной стороне здания несколько сотен израильских эмигрантов и американских евреев размахивали израильскими флагами и скандировали лозунги против Смотрича, планов израильского правительства по пересмотру судебной системы и политики правительства в отношении палестинцев.



Почти дюжине протестующих удалось проникнуть в здание, стремясь сорвать выступление Смотрича. Они не попали в бальный зал, но семеро человек были арестованы.



Спикеры и участники митинга израильских эмигрантов и либеральных американских евреев выразили свою солидарность с сотнями тысяч протестующих против Нетаниягу, которые вышли на улицы по всему Израилю в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы. Протестующие в Вашингтоне подхватили лозунг “Демократия”, который последние 10 недель можно было услышать за 6000 миль от них.



В это время Смотрич превозносил достоинства единства более примирительным тоном, чем до сих пор.



“Иудаизм всегда знал противоречия. Можно даже сказать, что он был построен на противоречиях. Несогласие — это не то что должно нас пугать. Наоборот, это обогащает нас”, — сказал Смотрич.



“Среди нас есть религиозные и светские люди, реформаторы, консерваторы, беспартийные и другие. В Израиле у нас большие разногласия, но ни на мгновение мы не должны забывать, что мы братья”, — продолжил он.



“Несмотря на все различия, несмотря на множество цветов, составляющих еврейскую мозаику, мы едины”, — добавил Смотрич, отметив, что все они преследовали одну и ту же цель - “тиккун олам”, или исправление мира, что является девизом для многих прогрессивных американских евреев, которых он когда-то пренебрежительно называл.



“Вместе я не сомневаюсь, что у нас все получится”, — добавил он.





