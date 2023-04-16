



Смотрич: в ближайшие дни мы дадим сионистский ответ Газе

Министр финансов Бецалель Смотрич посетил Натив Ха Асара на границе с Газой.



После встречи с главами местных властей он сказал: "Мы приехали сюда, в Натив Ха Асара, на границу с Газой, чтобы недвусмысленно сказать героическим жителям, живущим в этих районах, что за ними стоит Государство Израиль, за ними стоит правительство Израиля, за ними стоит народ Израиля".



"В ближайшие дни мы примем очень большое, драматическое решение правительства, и это, прежде всего, наш адекватный сионистский ответ врагам. Мы пускаем корни. Жители здесь сильные, счастливые, любят это место, а поселения развиваются. Это греет сердце, а там, где есть сильные люди, нам нужно еще больше укрепиться и развиваться, и с Божьей помощью мы это сделаем", - пообещал Смотрич.