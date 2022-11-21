



Смотрич в бешенстве от того, что сторонник Ликуда сравнил его с Яхья Синуаром



На аккаунте пользователя твиттер, представляющего себя сторонником Ликуда опубликован твит, сравнивающий лидера религиозного сионизма Бецалеля Смотрича с главарем ХАМАСа Яхьей Синуаром.



Смотрич возмутился подобным сравнением и написал: “Не может быть, чтобы каждый раз, когда мы не будем выполнять требования Ликуда, появляются те, кто будет превращать нас во врагов, подстрекать против нас и дискредитировать нас. Религиозный сионизм - полноправный партнер Национального лагеря и Ликуда. Мы будем добиваться исполнения наших требований, чтобы как можно быстрее создать хорошее и стабильное правительство, которое будет делать добро и вести настоящую правую политику”.



Член Кнессета Шломо Караи (Ликуд) ответил на слова Смотрича, сказав: "Бецалель - отличный партнер, достойный, верный и хороший друг. Но то, что он делает в этом твите, - это методы левых. Взять твит (который я решительно отвергаю и осуждаю) какого-то бота, в лучшем случае, и вывернуть его в своих целях. Это не подходит для вас, мой дорогой друг. Давайте сосредоточимся на том, что сейчас важно, а не на фоновом шуме".