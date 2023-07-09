



Смотрич уйдет с заседания правительства с участием юридического советника



Министр финансов Бецалель Смотрич скептически относится к дискуссии, которая состоится сегодня (в воскресенье) в присутствии юридического советника правительства, и планирует покинуть заседание, когда наступит очередь Гали Бахарав-Миара: "Она на стороне протестующих, это пустая трата времени".



По словам министра Смотрича, "мое время слишком ценно, чтобы тратить его на бесполезные дискуссии". Юридического советника полностью на стороне протестующих. Они поддерживают ее и сохранение коррумпированной власти, которую она и ее друзья в системе правосудия накапливали годами".



"Вместо того чтобы тратить время на разговоры с глухими, коалиция должна просто принять закон - всей силой и без всяких колебаний. Это лучший ответ юридическому советнику".



