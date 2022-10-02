



Смотрич: "Трудно доверять Шакед"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич высказался о лидере партии "Еврейский дом" Аелет Шакед и заявил, что "немного трудно ей доверять".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Мне немного трудно доверять кому-то, кто в течение месяца проводил кампанию, что не должно быть правого правительства, и вдруг, когда опросы не лестные, то должно формироваться правое правительство. Аелет Шакед не имеет шансов пройти избирательный барьер. Хочется напомнить всем 1992 год, когда правые выбросили голоса в мусорку и мы получили Осло и это было стихийное бедствие", - заявил Смотрич.



Глава "Религиозного сионизма" продолжил: "Я хотел бы напомнить всем о первом туре выборов 2019 года. Мы могли прямо сейчас находиться в конце длительного срока стабильного правого правительства, и этого не произошло, потому что Беннет и Шакед пошли на безответственную авантюру и выбросили голоса".



По мнению Смотрича, если Шакед понимает, что будет хорошо для Израиля, а это - правое правительство, она должна выйти из предвыборной гонки.



"Если ее слова искренни и она понимает, что то, что сейчас хорошо и правильно для Государства Израиль - это правое правительство, она не должна подвергать его опасности и должна выйти из гонки. История не простит тех, кто безответственно подвергает опасности Государство Израиль и победу правых", - подчеркнул Бецалель Смотрич.