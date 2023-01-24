



Смотрич "тормозит" назначение Штайница главой Rafael



Бывший министр энергетики Юваль Штайниц расплачивается за политический спор между министром финансов Бецалелем Смотричем и министром обороны Йоавом Галантом пишет газета Маарив.



Несколько дней назад Галант объявил о своем намерении назначить Штайница председателем совета директоров оборонной компании Rafael, но это назначение требует одобрения министра финансов, который пока его не дал.



Причиной этого является решение Галланта эвакуировать форпост Ор Хаим вопреки коалиционным соглашениям и без консультации со Смотричем. Министр финансов прекрасно понимает свою политическую власть и в данном случае использует ее в своих интересах. Даже если министр финансов подпишет это назначение, оно все равно вызовет немало юридических трудностей.



Бывший министр энергетики не является членом совета директоров, и даже если он будет утвержден правительством по упрощенной процедуре, как это было сделано в случае с Амиром Перецем, который был назначен председателем IAI, назначение все равно вызывает трудности.



Перец был назначен на свою должность только после того, как БАГАЦ подтвердил, что будут установлены строгие условия отбора в отношении назначений, которые не соответствуют квалификации, установленной в совете директоров. В данном случае очень сомнительно, что Штайнич сможет соответствовать установленным критериям. Поэтому неизбежен вывод - или совет директоров будет упразднен (о чем уже заявили в Ликуде), или назначение Штайница будет вынесено на утверждение правительства, несмотря на позицию БАГАЦа.