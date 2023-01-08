



Смотрич – судье Бараку: Вы причинили достаточно вреда Израилю

В субботу председатель партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич ответил бывшему председателю Верховного суда Аарону Бараку, который раскритиковал судебные реформы, объявленные министром юстиции Яривом Левиным в серии интервью для СМИ.



“Реформа закона и правосудия, которая была в центре избирательной кампании и завоевала доверие народа, вернет израильской демократии ее славу до судебной революции, которую Барак осуществил в результате жестокого одностороннего переворота без разрешения и власти и без каких-либо консультаций с народом или его выборными должностными лицами, и это будет осуществлено с божьей помощью", – сказал Смотрич.



“Безответственность отставного судьи Барака, который угрожает гражданской войной, должна стать причиной бессонных ночей для всех, кто заботится о демократии и единстве народа. Судья Барак, вы должны извиниться и отказаться от своих опасных заявлений. Вы причинили достаточно вреда. Государству Израиль, и мы исправляем это сейчас. Не добавляйте оскорблений к травме”.



Депутат Моше Саада от партии “Ликуд” также ответил Бараку, сказав: "Если вы задаетесь вопросом, почему реформа судебной системы так необходима, приглашаем вас посмотреть интервью Аарона Барака. Такое самодовольство, неспособность принять критику, высокомерие, а главное – еще и подстрекательство. Мы превращаем Израиль из самовоспроизводящейся судебной олигархии в настоящую демократию, в которой сувереном является народ, а также повышаем доверие к судебной системе".



Министр юстиции Левин также ответил на заявления Барака в субботу, заявив: “Он навлек трагедию на Израиль, и его действия противоречат демократии”