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Смотрич: стараюсь быть лояльным к правительство, но так больше нельзя
07.04.2023 15:55 Алина Груднева

Смотрич: стараюсь быть лояльным к правительство, но так больше нельзя

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал сегодняшний теракт в Иорданской долине, в результате которого две молодые женщины погибли, еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Об этом он написал в правительственной группе WhatsApp.

"Я очень стараюсь быть лояльным и не нападать на правительство, членом которого являюсь, но это просто не может продолжаться", - сказал он.

По словам Смотрича, тот факт, что блокпосты вокруг Шхема до сих пор открыты, является "недопустимым преступлением".

"Мы кричим об этом уже несколько недель", - отметил он.

 

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