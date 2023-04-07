



Смотрич: стараюсь быть лояльным к правительство, но так больше нельзя

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал сегодняшний теракт в Иорданской долине, в результате которого две молодые женщины погибли, еще одна женщина получила тяжелые ранения.



Об этом он написал в правительственной группе WhatsApp.



"Я очень стараюсь быть лояльным и не нападать на правительство, членом которого являюсь, но это просто не может продолжаться", - сказал он.



По словам Смотрича, тот факт, что блокпосты вокруг Шхема до сих пор открыты, является "недопустимым преступлением".



"Мы кричим об этом уже несколько недель", - отметил он.



