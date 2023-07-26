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Смотрич “серьезно отнесся” к докладу Moody's и созвал совещание
26.07.2023 20:41 Наталья Богинская

Смотрич “серьезно отнесся” к докладу Moody's и созвал совещание

Министр финансов Бецалель Смотрич созвал встречу с представителями министерства финансов, чтобы обсудить отчет, опубликованный 25 июля кредитным агентством Moody's с предупреждением о негативных экономических последствиях после принятия первого закон по судебной реформе. 

“Мы относимся к этому серьезно, находимся в тесном контакте с рейтинговыми агентствами и изучаем экономическую ситуацию и риски”, – сказал Смотрич радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

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