



Смотрич “серьезно отнесся” к докладу Moody's и созвал совещание

Министр финансов Бецалель Смотрич созвал встречу с представителями министерства финансов, чтобы обсудить отчет, опубликованный 25 июля кредитным агентством Moody's с предупреждением о негативных экономических последствиях после принятия первого закон по судебной реформе.



“Мы относимся к этому серьезно, находимся в тесном контакте с рейтинговыми агентствами и изучаем экономическую ситуацию и риски”, – сказал Смотрич радиостанции "Галей ЦАХАЛ".