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Смотрич: сделаем все, чтобы пресечь финансирование террористов
18.05.2023 18:42 Алина Груднева

Смотрич: сделаем все, чтобы пресечь финансирование террористов

Министр финансов Бецалель Смотрич провел встречу с представителями форума "Выбери жизнь", который представляет семей погибших и жертв террора.

Они обсудили проблематику относительно финансирования террористических организаций через компании, которые позиционируют себя как правозащитники.

На форуме отметили, что ПА настойчиво подстрекает к терактам и вознаграждает убийц евреев.

"Результатом деятельности Палестинской автономии является ужасное кровопролитие среди израильтян", - сказано в заявлении.

Форум утверждает, что в Израиле существует большое количество организаций, определяющих себя как правозащитные, но на практике занимающихся подстрекательством, провокацией, поддержкой терроризма и ослаблением международного статуса Государства Израиль.

"Объединения, которые помогают террористам и их семьям (юридическая и финансовая помощь), подрывают сдерживание терроризма. Некоторые из этих организаций пользуются различными мерами государственной поддержки, в том числе налоговыми льготами", - сказали на форуме.

Министра призвали издать директиву всем профильным ведомствам о выявлении этих организаций и объединений, прямо или косвенно получающих льготы от государства, и прекратить выделение им средств.

Смотрич пообещал, что приложит все свои усилия в этом направлении. Он также представил данные о средствах, которые были зачтены в пользу жертв террора и их семей.

"Мы сделаем все, чтобы пресечь финансирование террористов", - сказал он.
 

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