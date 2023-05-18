



Смотрич: сделаем все, чтобы пресечь финансирование террористов

Министр финансов Бецалель Смотрич провел встречу с представителями форума "Выбери жизнь", который представляет семей погибших и жертв террора.



Они обсудили проблематику относительно финансирования террористических организаций через компании, которые позиционируют себя как правозащитники.



На форуме отметили, что ПА настойчиво подстрекает к терактам и вознаграждает убийц евреев.



"Результатом деятельности Палестинской автономии является ужасное кровопролитие среди израильтян", - сказано в заявлении.



Форум утверждает, что в Израиле существует большое количество организаций, определяющих себя как правозащитные, но на практике занимающихся подстрекательством, провокацией, поддержкой терроризма и ослаблением международного статуса Государства Израиль.



"Объединения, которые помогают террористам и их семьям (юридическая и финансовая помощь), подрывают сдерживание терроризма. Некоторые из этих организаций пользуются различными мерами государственной поддержки, в том числе налоговыми льготами", - сказали на форуме.



Министра призвали издать директиву всем профильным ведомствам о выявлении этих организаций и объединений, прямо или косвенно получающих льготы от государства, и прекратить выделение им средств.



Смотрич пообещал, что приложит все свои усилия в этом направлении. Он также представил данные о средствах, которые были зачтены в пользу жертв террора и их семей.



"Мы сделаем все, чтобы пресечь финансирование террористов", - сказал он.

