



Смотрич: Реформа будет несмотря на то, хочет оппозиция заключить сделку или нет

Министр финансов Бецалель Смотрич начал еженедельное заседание фракции Религиозного сионизма сегодня днем с обсуждения вопроса о стоимости жизни и возложения вины за сложившуюся ситуацию на предыдущее правительство.



"Я определил борьбу со стоимостью жизни как главную цель своей работы, - сказал Смотрич. - Послушайте, ни для кого не секрет, что мы получили ужасное наследство. Всего за полтора года предыдущее правительство успело принять плохие решения, которые нанесли серьезный ущерб гражданам Израиля. Если добавить к этому глобальный кризис, от которого страдают все экономики мира, получается результат, с которым мы имеем дело сейчас."



"Слава Богу, у Израиля есть экономическая сила, и его стабильность не вызывает сомнений. На прошлой неделе я был на конференции ОЭСР в Париже, где участвовал во многих дискуссиях и встречался со многими делегациями со всего мира, включая генерального директора ОЭСР. Все, с кем я встречался, упоминали экономическую мощь Государства Израиль и его статус одной из самых стабильных экономик в мире", - добавил он.



Смотрич заявил, что эта экономическая стабильность сейчас помогает в борьбе с растущей стоимостью жизни: "В последнем бюджете мы предприняли значительные шаги, которые позволят решить коренные проблемы стоимости жизни. Мы создали команду между министерствами и комитет, который будет действовать быстро и сформулирует закон, который ликвидирует монополии, контролирующие нашу продовольственную корзину. В эти дни мы работаем вместе, чтобы проверить избыточную прибыль банков с целью уменьшить их стремление наживать капитал на спинах населения. И этот список можно продолжать".



"Мы будем продолжать и бороться со стоимостью жизни, мы перевернем каждый камень и сделаем все, чтобы продовольственная корзина в Израиле была более достойной, более правильной и более справедливой", - добавил он.



Переходя к вопросу о судебной реформе, Смотрич сказал, что "сегодня абсолютное большинство населения понимает, что судебная система должна подвергнуться существенному пересмотру. Из чувства национальной ответственности, глядя с изумлением на колоссальную безответственность левых и их систему распространения лжи по всему миру, мы вышли на переговоры в резиденцию президента и пришли туда с искренним и неподдельным желанием достичь понимания, на основе которого мы сформулируем необходимые шаги по исправлению судебной системы".



"Пока не похоже, что другая сторона пришла туда с теми же целями, но из желания потратить время и навязать свои взгляды - поэтому у меня есть для них новости: на последних выборах победил национальный лагерь, большинство населения Израиля выбрало его, и судебная реформа будет продвигаться вперед. Если вы хотите прийти к взаимопониманию, добро пожаловать. Если нет, не мешайте нам", - сказал министр Смотрич.



Отвечая на вопрос о сообщениях, что министр юстиции Ярив Левин, один из главных архитекторов судебной реформы, скоро уйдет в отставку, Смотрич сказал: "Ярив Левин будет оставаться министром юстиции еще как минимум три года, я могу сказать это, потому что знаю. Хватит вертеться".





