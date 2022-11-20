



Смотрич против: драма вокруг назначения спикера Кнессета



Газета Гаарец сообщает, со ссылкой на источники в Ликуде о том, что замена спикера Кнессета откладывается, чтобы избежать обсуждения назначения Арье Дери министром.



Хотя Ликуд заявлял, что заменит спикера уже на этой неделе, пока Нетаниягу якобы предпочитает, чтобы Мики Леви остался на этом посту - для того, "чтобы изучить альтернативы внесения поправок в закон, которые позволили бы Дери занять пост министра".



Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль озвучил другую версию происходящего. Ликуд стремится заменить Мики Леви на Ярива Левина на посту спикера Кнессета, но религиозные сионисты не согласны из-за кризиса в переговорах



Ликуд хочет временно назначить Ярива Левина спикером Кнессета, но, по заявлениям партии, Смотрич пытается отложить этот шаг в качестве инструмента торга.



Депутат Симха Ротман из фракции Смотрича дал интервью шоу “Встреча с прессой” и заявил, что правительство будет сформировано. Несмотря на это, Ликуд утверждает, что Смотрич не готов предоставить необходимые подписи для созыва Кнессета в понедельник, чтобы заменить спикера Кнессета Мики Леви на Ярива Левина.



Религиозные сионисты в ответ заявили : "До сих пор мы не получали официального запроса, поэтому мы и не ответили на него", однако партия Смотрича не сказала, что они будут делать, если такой запрос действительно поступит от Ликуда.



Ранее сообщалось, что в попытке ускорить переговоры по формированию правительства Смотрич отменил свою поездку в США. Председатель религиозных сионистов планировал поездку на конференцию Хабада в Нью-Йорке и отменил ее, "чтобы исчерпать возможности коалиционных переговоров и как можно быстрее создать правое правительство."



Кроме того, после сообщений в прессе о "компенсационном пакете", который Нетаниягу планирует предоставить Смотричу вместо портфеля министра обороны, религиозные сионисты отвергли и это предложение и заявили, что Смотрич и сейчас продолжает требовать портфель министра обороны.