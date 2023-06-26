



Смотрич призывает Нетаниягу выразить несогласие с возвращением США в ЮНЕСКО

Министр финансов Бецалель Смотрич направил экстренное письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием, чтобы Израиль выразил официальную позицию против восстановления Соединенными Штатами своего членства в антиизраильской Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).



Как сообщило в понедельник утром издание Israel Hayom, письмо было написано из-за отсутствия израильской позиции по этому вопросу после того, как американцы объявили о своем намерении вернуться в организацию, которую покинул бывший президент Дональд Трамп.



“Я прошу вас объявить о позиции Израиля, который возражает против возобновления членства США в ЮНЕСКО. По крайней мере, вы можете оговорить такое соглашение, чтобы потребовать, чтобы ЮНЕСКО исключила Палестинскую администрацию из организации”, — написал Смотрич Нетаниягу.



Это первое публичное требование правительственного министра отстаивать интересы Израиля, работая над тем, чтобы остановить действия Америки, о которых уже было объявлено.



Поскольку администрация Байдена объявила о намерении вернуться в организацию, а вместе с этим и заплатить 600 миллионов долларов, в связи с тем, что Госдепартамент назвал необходимостью отстаивать американские интересы против Китая, который является членом ЮНЕСКО, Нетаниягу не высказал своего мнения по этому вопросу.



В своем письме Смотрич написал, что администрация Байдена продвигает этот шаг из-за официального соглашения с предыдущим правительством Израиля. Тем не менее, теперь нынешнее правое правительство должно выразить несогласие, прежде чем Байден объявит об этом в следующем месяце в Конгрессе, и тем самым шаг будет завершен, и шанс его остановить исчезнет.



"Как известно, США при администрации Трампа вышли из ЮНЕСКО, в частности, по просьбе израильского правительства, и это связано с враждебным отношением организации к Израилю, переписыванием истории и отрицанием глубокой исторической связи между народом Израиля и землей Израиля и ее святыми местами, такими как Пещера патриархов, Историческая связь, которая была признана в Законе о нациях и даже закреплена в Уставе ООН при создании организации", - написал Смотрич в письме, которое было направлено премьер-министру и скопировано министру иностранных дел Эли Коэну.



"Недавно Соединенные Штаты объявили о своем намерении вернуться в организацию, по-видимому, на основании послания предыдущего левого правительства в Госдепартамент, одобряющего такой шаг. Нет необходимости говорить о том, что одобрение Израиля является центральным компонентом этого вопроса. Например, если бы большинство представителей республиканцев выступили против финансирования ЮНЕСКО до решения вопроса о статусе ПА в ней, то в бюджетном комитете Конгресса можно было бы остановить финансирование ЮНЕСКО. Конечно, поддержка Израилем возврата средств США организации, искажающей историю, никак не согласуется с сионистской и патриотической политикой правого правительства", - добавил Смотрич.





